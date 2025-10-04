Правительство выделило более 10 млрд рублей на социальные доплаты и выплаты

Субсидии получат 19 регионов России
Субсидии получат 19 регионов России

Правительство РФ выделило свыше 10 миллиардов рублей на дополнительные социальные доплаты неработающим пенсионерам в 19 регионах страны, а также на выплаты по уходу за инвалидами. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, подчеркнув социальную направленность принятого решения.

Более 4,8 миллиарда рублей будет направлено на региональные доплаты пенсионерам. Субсидии получат Бурятия, Кабардино-Балкария, Коми, Якутия, Тыва, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Ленинградская, Магаданская и Московская области, Санкт-Петербург и Чукотский автономный округ. Решение направлено на поддержку наиболее уязвимых слоев населения.

