Побег по фальшивым документам с Украины: как идут самые масштабные в истории поиски семьи Усольцевых

Для поиска Усольцевых в ближайшее время волонтеры могут запустить беспилотники

Поиски семьи Усольцевых в тайге волонтеры называют беспрецедентными. С наступлением холодов к операции планируют подключить беспилотники. Рассматриваются разные версии пропажи. По одной из них, семья могла купить документы на Украине, чтобы тайно уехать в США через Монголию или Казахстан. Однако родственники ставят эту информацию под сомнение.

Юристы отмечают, что наследники смогут претендовать на имущество Сергея Усольцева только после официального признания семьи погибшей. Подробнее — в материале URA.RU.

Самые масштабные поиски

Волонтеры «ЛизаАлерт» назвали поиски пропавшей семьи Усольцевых беспрецедентными по своему масштабу. Как сообщила представитель пресс-службы красноярского отряда Серафима Чооду, эти поиски являются одними из самых резонансных в истории организации. Точную стоимость работ оценить невозможно, но на них уже было израсходовано значительное количество спасательных материалов.

Для поисков запустят БПЛА

Чооду также добавила, что с наступлением зимы добровольцы пока будут выезжать только для выполнения отдельных задач. Вероятно, в работе вскоре будут задействованы даже беспилотники.

«Координатор поиска ежедневно на связи с полицией, со Следственным комитетом. Возможно, что наши добровольцы, в условиях низких температур, пока будут выезжать на точечные задачи. И, скорее всего, работа будет вестись с применением беспилотников», — рассказала представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» в беседе с aif.ru.

Усольцевы могли купить поддельные паспорта на Украине

Усольцевы могли заранее подготовиться к бегству и скрыться за границей. По мнению адвоката Александра Карабанова, существует вероятность, что они уже покинули страну. Юрист обосновал свою версию тем, что новые паспорта они приобрели на Украине, поскольку там сейчас можно легко приобрести поддельные документы.

«Заранее готовятся новые документы. Сейчас их активно продает Украина, потому что там все базы, по сути, уничтожены. Действует упрощенная система получения бумаг. Усольцевы могли быть оформлены как беженцы, а потом получить документы и улететь. Комплект для новой личности стоит как хорошая иномарка», — отметил Карабанов в интервью NEWS.ru.

Побег в США через Казахстан и Монголию

По другой версии, семья Усольцевых могла сбежать в США по поддельным документам через Казахстан или Монголию. Криминалист Михаил Игнатов предположил, что они воспользовались программой воссоединения семьи, так как сын Сергея от второго брака проживает в США.

Однако тетя подростка, Дарья, опровергла эту информацию, назвав ее абсурдной. Она пояснила, что Сергей и его сын, который уехал в четыре года, уже давно не поддерживают близкого общения, и у каждого сложилась своя жизнь.

Семья пропала, чтобы уйти от долгов

Михаил Игнатов также предположил, что семья могла запросить в США политическое убежище, чтобы избежать выплаты кредитов, срок погашения которых истекал в ноябре. Эту версию поддерживает блогер Мария Крамарь, ссылаясь на источник в банковской сфере. По ее данным, перед исчезновением Усольцев взял несколько кредитов, переоформил имущество и подал заявление о банкротстве предприятия, что похоже на типичную схему ухода от долгов.

Из-за своего опыта Сергей мог отказаться от помощи

Сергей известен как опытный таежник и путешественник, ему отлично знакомы эти места. Туристический маршрут к горе Буратинке, который выбрали Усольцевы, местные жители характеризуют как крайне легкий. Они также говорят, что такой поход подойдет даже для прогулки с ребенком пяти лет. Именно из-за простоты маршрута, считают люди, глава семьи мог отказаться от помощи, если встречал кого-либо на пути.

«Усольцев опытный таежник! Про него много где слышно в сфере туризма», — сообщила местная жительница Елена в разговоре с aif.ru. Люди считают, что именно большой опыт мог сыграть значительную роль в пропаже, поскольку Сергей больше полагался на свои знания, чтобы выбраться из леса.

Таежный отшельник считает, что семья погибла

Бывший отшельник Оджан Наумкин допустил, что семья Усольцевых либо погибла, либо нашла надежное укрытие. Он пояснил, что живые люди за это время уже бы вышли к населенному пункту, следуя по течению ручья.

Также Наумкин отметил, что оснащенные тепловизорами группы легко засекли бы присутствие человека на заснеженной местности. На этом основании он заключил, что если бы пропавшие находились в лесном массиве, их уже обнаружили бы.

Разговоры о наследстве Сергея Усольцева

Из-за длительных безрезультатных поисков семьи Усольцевых активизировались обсуждения раздела имущества Сергея. Юрист Александр Хаминский пояснил, что претендовать на собственность наследники смогут только после официального признания семьи погибшей.

Процедура вступления в права наследования займет не менее шести месяцев с момента подачи заявления. По расчетам юриста, при соблюдении всех юридических процедур наследники смогут получить имущество не ранее октября 2026 года.

Молебны за пропавшую в тайге семью

В Железногорске (Красноярский край) жители заказывают молебны о благополучии пропавшей семьи Усольцевых. Как сообщил протоиерей Роман Нещерет, по просьбе горожан уже состоялась служба с молитвами о без вести пропавших.

Также во время богослужения возносились просьбы о помощи для участников поисковой операции. Настоятель Михаило-Архангельского собора уточнил, что подобные молебны можно проводить и после истечения 40-дневного срока с момента исчезновения семьи.

Что произошло с семьей Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной и собакой породы корги по кличке Лада поехали в поход в урочище Буратинка в Красноярском крае 28 сентября. Кота оставили дома в Сосновоборске и заранее насыпали ему корм на несколько дней. Заграничные паспорта и другие ценные вещи брать с собой не стали. В поездку они поехали на Skoda Kodiaq, которой владеет Сергей. Машина Ирины осталась в Сосновоборске.