ЕС начал готовить 20-й пакет санкций против России и Беларуси

В ЕС думают об очередном пакете санкций против России

Евросоюз приступает к разработке очередного, уже 20-го по счету, пакета ограничительных мер против России и Беларуси. Об этом сообщил министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас. Он напомнил, что в конце октября в ЕС был согласован 19-й пакет санкций, однако, по его мнению, этого недостаточно.

«Мы рады, что в конце октября на уровне ЕС был согласован очередной пакет санкций, уже 19-й, но необходимо усилить дальнейшее давление на <...> на российский энергетический и финансовый сектор. Поэтому мы должны начать серьезные дебаты по следующему пакету санкций», — сказал Вайтекунас. Его слова приведены на сайте Минфина Литвы.

Особое внимание в новом пакете санкций планируется уделить Беларуси. Министр указал на необходимость усилить ограничения против Минска в свете якобы «гибридных атак» на белорусской границе. Цель — привести санкционный режим в отношении Беларуси в соответствие с действующими против России и ввести дополнительные ограничения.

