В Кургане произошла авария с участием двух легковушек
В Кургане столкнулись два легковых автомобиля. К месту происшествия прибыли экстренные службы: скорая, пожарные и полиция. Об этом сообщается в соцсетях.
«ДТП на повороте на „Курганстальмост“, — сообщается в паблике „ЧП Курган“ в соцсети „ВКонтакте“. Судя по кадрам очевидцев, на месте аварии работают медики, госавтоинспекторы и пожарные.
Повреждения получили три два автомобиля. У обоих сильно разбита передняя часть. Данных о пострадавших пока нет, информация уточняется.
