03 октября 2025

В Кургане к месту ДТП прибыли экстренные службы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
В Кургане произошла авария с участием двух легковушек
В Кургане произошла авария с участием двух легковушек Фото:

В Кургане столкнулись два легковых автомобиля. К месту происшествия прибыли экстренные службы: скорая, пожарные и полиция. Об этом сообщается в соцсетях.

«ДТП на повороте на „Курганстальмост“, — сообщается в паблике „ЧП Курган“ в соцсети „ВКонтакте“. Судя по кадрам очевидцев, на месте аварии работают медики, госавтоинспекторы и пожарные. 

Повреждения получили три два автомобиля. У обоих сильно разбита передняя часть. Данных о пострадавших пока нет, информация уточняется.

В Кургане столкнулись легковые автомобили
В Кургане столкнулись легковые автомобили
Фото:

Что случилось в Кургане?

© Служба новостей «URA.RU»
