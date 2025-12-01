Курганский экс-депутат Шиншин встретит Новый год в СИЗО

Бывший курганский депутат останется в СИЗО до середины января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшему депутату Курганской облдумы Андрею Шиншину придется встретить Новый год под стражей. Суд продлил меру пресечения обвиняемому предпринимателю до середины января. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«В Кургане Шиншину продлили арест. Жалобу на продление меры пресечения оставили без удовлетворения», — рассказали источники.

Редакция обратилась за подтверждение информации в пресс-службу курганских судов. В городском суде рассказали, что суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения Шиншину, оставив его под стражей по 16 января 2026 года. В областном суде сообщили, что была рассмотрена жалоба защитника на решение горсуда, оно оставлено без изменения.

Шиншин был арестован после возбуждения уголовного дела о пособничестве в превышении полномочий. Следствие считает, что бизнесмен допустил нарушения при строительстве насыпного защитного сооружения в Притобольном округе. После ареста в отношении Шиншина было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.