Курганский экс-депутат Шиншин встретит Новый год в СИЗО
Бывший курганский депутат останется в СИЗО до середины января
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Бывшему депутату Курганской облдумы Андрею Шиншину придется встретить Новый год под стражей. Суд продлил меру пресечения обвиняемому предпринимателю до середины января. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
«В Кургане Шиншину продлили арест. Жалобу на продление меры пресечения оставили без удовлетворения», — рассказали источники.
Редакция обратилась за подтверждение информации в пресс-службу курганских судов. В городском суде рассказали, что суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения Шиншину, оставив его под стражей по 16 января 2026 года. В областном суде сообщили, что была рассмотрена жалоба защитника на решение горсуда, оно оставлено без изменения.
Шиншин был арестован после возбуждения уголовного дела о пособничестве в превышении полномочий. Следствие считает, что бизнесмен допустил нарушения при строительстве насыпного защитного сооружения в Притобольном округе. После ареста в отношении Шиншина было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Согласно данным, полученным от анонимных источников в Притобольном округе, подготовка к весеннему паводку в первую очередь была направлена на обеспечение безопасности жителей. В целях минимизации рисков, связанных с таянием снега, была возведена специальная насыпь для защиты жилых зданий. Осуществление данных мероприятий находилось в числе первоочередных задач, и проведенные работы не вызвали нареканий ни по объему, ни по качеству.
