В Приморском крае произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей и автобуса, в котором находились дети. Об этом сообщила прокуратура Приморья.
«Водитель одного из большегрузов, не выдержав дистанцию, допустил столкновение с автобусом, следовавшим в попутном направлении, в результате чего автобус столкнулся с другим впереди движущимся большегрузом», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.
По информации, предоставленной надзорным ведомством, дорожно-транспортное происшествие произошло на 349-м километре и 879-м метре автотрассы А-370 «Уссури». На момент инцидента в салоне автобуса находились восемь пассажиров, среди которых шесть несовершеннолетних.
В данный момент на месте работают врачи. Пассажирам предоставляется необходимая медицинская помощь. Прокуратура осуществляет контроль за соблюдением законодательства в части организации пассажирских перевозок.
Ранее в Амурской области, в сентябре, случилось крупное ДТП. Число пострадавших в аварии с участием рейсового автобуса тогда возросло до 22 человек. По данным регионального Минздрава, 14 пострадавших были доставлены в Амурскую областную клиническую больницу, еще четверо находились на лечении в городской больнице Благовещенска. Состояние трех пациентов оценивалось как крайне тяжелое. В числе пострадавших — четверо детей, трое из которых госпитализированы, еще один ребенок получил амбулаторную помощь, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.