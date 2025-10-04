Нетаньяху созвал срочное заседание по урегулированию конфликта в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел экстренное совещание правительства в ночь на 4 октября после того, как движение ХАМАС выразило готовность обсудить американский план урегулирования ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает израильский новостной портал Ynet.
«Встреча прошла с участием министра обороны Исраэля Каца и министра стратегического планирования Рона Дермера. На совещание не пригласили министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, которые выступают против прекращения военной операции в Газе», — сообщает издание.
Израильские СМИ указывают, что обсуждения проходят на фоне заявления президента США Дональда Трампа, который 3 октября заявил о готовности ХАМАС к диалогу. Американский лидер призвал Израиль прекратить удары по сектору Газа, подчеркнув важность дипломатических шагов. После этого, по информации источников The Times of Israel, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила приказ ограничить масштаб операции в Газе и перейти к оборонительным действиям.
