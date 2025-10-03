03 октября 2025

МЧС тушит пожар площадью в 800 «квадратов» на птичнике в Магнитогорске

Пожар раскинулся на площадь в 800 квадратных метров
Пожар раскинулся на площадь в 800 квадратных метров

Сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар на кровле здания птичника в Магнитогорске. Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, на месте развернут штаб пожаротушения.

«Горит кровля здания птичника. Площадь пожара — около 800 квадратных метров. Людей и птицы внутри здания не было. На месте работает штаб пожаротушения, создано два боевых участка. Забор воды организован от пожарного водоема, расположенного на территории комплекса», — говорится в сообщении МЧС.

В ликвидации возгорания принимают участие 32 сотрудника и задействовано 8 специализированных транспортных средств. По информации спасателей, распространения огня на соседние здания удалось избежать.

Ночью 4 октября огнеборцы ликвидировали пожар в дачном поселке под Миассом. Здесь чудом удалось спасти женщину. Ее вывел из дома очевидец.

Обновлено в 14:16 мск. Возгорание локализовано на площади 1200 квадратных метров. В пожаре никто не пострадал. 

