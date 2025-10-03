03 октября 2025

Город на Ямале остался без интернета

В Муравленко повредили кабель крупного провайдера
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Помимо этого не работает линия 112
Помимо этого не работает линия 112 Фото:

Жители Муравленко (ЯНАО) остались без интернета и аварийно-вызывной линии 112 из-за повреждения кабеля. Об этом предупреждают в telegram-канале «Муравленковский день».

«В связи с аварийной ситуацией (повреждение кабельной линии Ростелеком) отсутствует интернет в городе, не работает линия 112. В экстренных ситуациях звоните по телефонам: 101, 102, 103», — пишут в посте.

URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Ростелеком» для получения комментариев о сроках устранения повреждения. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Муравленко (ЯНАО) остались без интернета и аварийно-вызывной линии 112 из-за повреждения кабеля. Об этом предупреждают в telegram-канале «Муравленковский день». «В связи с аварийной ситуацией (повреждение кабельной линии Ростелеком) отсутствует интернет в городе, не работает линия 112. В экстренных ситуациях звоните по телефонам: 101, 102, 103», — пишут в посте. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Ростелеком» для получения комментариев о сроках устранения повреждения. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...