Город на Ямале остался без интернета

Помимо этого не работает линия 112
Жители Муравленко (ЯНАО) остались без интернета и аварийно-вызывной линии 112 из-за повреждения кабеля. Об этом предупреждают в telegram-канале «Муравленковский день».
«В связи с аварийной ситуацией (повреждение кабельной линии Ростелеком) отсутствует интернет в городе, не работает линия 112. В экстренных ситуациях звоните по телефонам: 101, 102, 103», — пишут в посте.
URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Ростелеком» для получения комментариев о сроках устранения повреждения. Ответ ожидается.
