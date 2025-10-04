ВСУ приступили к выводу сил из ключевого города в ДНР

Украинские офицеры приняли решение о выводе командования и штабов 53-й и 60-й отдельных механизированных бригад ВСУ из Красного Лимана в ДНР в тыловые районы. Об этом рассказали в российских силовых структурах.
«Штабы 53-й и 60-й ОМБр ВСУ приступили к перемещению в тыловые районы», — передает сообщение правоохранителей РИА Новости. Там добавили, что противник приступил к перемещению штабных структур, что объяснялось пониманием невозможности удержать позиции в Красном Лимане.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко указывал на продвижение российских войск на широком участке фронта и оказание давления на северные окраины Северска. Эти действия, по оценкам, создавали предпосылки для изменения линии фронта в данном направлении.
