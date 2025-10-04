В Германии раскрыли принадлежность дронов, замеченных над аэропортом

Беспилотники, замеченные вечером 3 октября над аэропортом Мюнхена, согласно данным издания Bild, являлись военными разведывательными дронами. Указывалось, что инцидент привел к временному закрытию аэропорта и значительным ограничениям воздушного движения, Попытки полиции обнаружить оператора дронов с помощью вертолета не увенчались успехом.
В материале подчеркивается, что это не единичный случай — утром того же дня в аэропорту Франкфурта-на-Майне был задержан 41-летний хорват, управлявший дроном. Упоминалось также о других инцидентах в Нижней Саксонии, где беспилотники были замечены над складом боеприпасов и в районе штаб-квартиры авиационной группы Федеральной полиции.
В заключение отмечается, что правительство Германии разрабатывает план противодействия подобным угрозам, который может включить право военных сбивать БПЛА при угрозе жизни людей или критической инфраструктуре. Сообщалось, что министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт намерен представить соответствующий документ уже осенью 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.