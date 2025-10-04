В Белгородской области продолжают отражать атаку ВСУ

В Белгородской области были зафиксированы новые инциденты атак беспилотников ВСУ, их отражение продолжается. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Отражение атак беспилотников ВСУ продолжается <...> в результате падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата в Белгороде загорелся легковой автомобиль — возгорание ликвидировано. Еще один автомобиль посечен осколками, в селе Стрелецкое Белгородского района осколками посечены кровли двух частных домов», — написал глава региона в своем telegram-канале.
Также в результате падения обломков БПЛА загорелась сухая трава. По сообщению губернатора, специалисты экстренных служб оперативно прибыли на места происшествий. Возгорания ликвидировали сотрудники МЧС совместно с добровольными пожарными. Сведения о новых повреждениях или пострадавших уточняются. На фоне регулярных атак БПЛА в регионе усилены меры безопасности.
