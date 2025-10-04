В Белгородской области продолжают отражать атаку ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате падения обломков беспилотника загорелся автомобиль и сухая трава
В результате падения обломков беспилотника загорелся автомобиль и сухая трава Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области были зафиксированы новые инциденты атак беспилотников ВСУ, их отражение продолжается. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Отражение атак беспилотников ВСУ продолжается <...> в результате падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата в Белгороде загорелся легковой автомобиль — возгорание ликвидировано. Еще один автомобиль посечен осколками, в селе Стрелецкое Белгородского района осколками посечены кровли двух частных домов», — написал глава региона в своем telegram-канале.

Также в результате падения обломков БПЛА загорелась сухая трава. По сообщению губернатора, специалисты экстренных служб оперативно прибыли на места происшествий. Возгорания ликвидировали сотрудники МЧС совместно с добровольными пожарными. Сведения о новых повреждениях или пострадавших уточняются. На фоне регулярных атак БПЛА в регионе усилены меры безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Белгородской области были зафиксированы новые инциденты атак беспилотников ВСУ, их отражение продолжается. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Отражение атак беспилотников ВСУ продолжается <...> в результате падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата в Белгороде загорелся легковой автомобиль — возгорание ликвидировано. Еще один автомобиль посечен осколками, в селе Стрелецкое Белгородского района осколками посечены кровли двух частных домов», — написал глава региона в своем telegram-канале. Также в результате падения обломков БПЛА загорелась сухая трава. По сообщению губернатора, специалисты экстренных служб оперативно прибыли на места происшествий. Возгорания ликвидировали сотрудники МЧС совместно с добровольными пожарными. Сведения о новых повреждениях или пострадавших уточняются. На фоне регулярных атак БПЛА в регионе усилены меры безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...