На Камчатке проверят инцидент с туристами на вулкане Вилючинский

На Камчатке начата процессуальная проверка после происшествия с туристами на вулкане Вилючинский. Об этом рассказали в следственном управлении СК РФ по региону.

«Организована процессуальная проверка обстоятельств травмирования туристов», — передает сообщение СК ТАСС. Там добавили, что проверка организована по факту травмирования двух человек и гибели одного из участников восхождения.

Инцидент произошел 4 октября, когда группа туристов сорвалась со склона вулкана. Для эвакуации пострадавших к месту происхождения вылетал вертолет со спасателями и медиками, которых высадили на высоте 1,5 тысячи метров.

Позже выяснилось, что один из участников группы погиб, а девушка, сорвавшаяся вместе с ним, находится в тяжелом состоянии. Третья участница восхождения найдена и не пострадала.

