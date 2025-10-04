Меркель рассказала, как решить украинский конфликт

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны Европы сосредоточиться на поиске дипломатического решения конфликта на Украине, а не ограничиваться усилением обороны. Такое заявление она сделала в интервью венгерскому изданию Partizan.
«В вопросе российско-украинского конфликта, с одной стороны, нам нужно становиться сильнее в военном отношении, и Европа это делает. Но я также думаю, что, как и во времена холодной войны, дипломатия всегда необходима», — сказал Меркель. Интервью с ней опубликовано в YouTube-канале издания.
Экс-канцлер ФРГ подчеркнула необходимость для европейских государств заблаговременно и в координации анализировать потенциальное влияние дипломатических шагов на развитие ситуации. Она отметила, что когда была канцлером, то четко понимала, что страны Европы могут действовать «только сообща».
Ранее Меркель уже высказывалась в подобном ключе, заявляя, что урегулирование конфликта на Украине возможно посредством дипломатии и переговоров с Россией. Она подчеркнула важность сдерживания и предотвращения атак, одновременно отмечая необходимость ведения диалога с оппонентом. Меркель напомнила, что аналогичный подход применялся во время Холодной войны в XX веке. Бывший федеральный канцлер также выразила поддержку решению стран НАТО увеличить оборонные расходы, назвав этот шаг обоснованным и актуальным, поскольку, по ее словам, Европа должна обладать способностью обеспечивать мир с опорой на военный потенциал, передает 360.ru.
