Меркель рассказала, как решить украинский конфликт

Меркель: странам Европы нужно искать дипломатическое решение украинского кризиса
По словам Меркель, дипломатия необходима всегда
По словам Меркель, дипломатия необходима всегда

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны Европы сосредоточиться на поиске дипломатического решения конфликта на Украине, а не ограничиваться усилением обороны. Такое заявление она сделала в интервью венгерскому изданию Partizan.

«В вопросе российско-украинского конфликта, с одной стороны, нам нужно становиться сильнее в военном отношении, и Европа это делает. Но я также думаю, что, как и во времена холодной войны, дипломатия всегда необходима», — сказал Меркель. Интервью с ней опубликовано в YouTube-канале издания.

Экс-канцлер ФРГ подчеркнула необходимость для европейских государств заблаговременно и в координации анализировать потенциальное влияние дипломатических шагов на развитие ситуации. Она отметила, что когда была канцлером, то четко понимала, что страны Европы могут действовать «только сообща».

Ранее Меркель уже высказывалась в подобном ключе, заявляя, что урегулирование конфликта на Украине возможно посредством дипломатии и переговоров с Россией. Она подчеркнула важность сдерживания и предотвращения атак, одновременно отмечая необходимость ведения диалога с оппонентом. Меркель напомнила, что аналогичный подход применялся во время Холодной войны в XX веке. Бывший федеральный канцлер также выразила поддержку решению стран НАТО увеличить оборонные расходы, назвав этот шаг обоснованным и актуальным, поскольку, по ее словам, Европа должна обладать способностью обеспечивать мир с опорой на военный потенциал, передает 360.ru.

