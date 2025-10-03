Пермский академический Театр-Театр стал лауреатом престижной премии

Пермский академический Театр-Театр получил награду «Пушкинская карта. Премия» в номинации «Лучший региональный театр». Театр признан лучшим в Приволжском федеральном округе по работе с молодежной аудиторией, сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова.
«Лауреаты отмечались в 20 номинациях — это те учреждения культуры и регионы, внесшие наибольший вклад в развитие программы „Пушкинская карта“ в 2024 году. Театр-Театр стал лучшим театром в Приволжском округе по работе с молодежью. Поздравляем коллег с заслуженной наградой!» — написала Платонова в своем telegram-канале.
Накануне в Бетховенском зале Большого театра в Москве состоялась церемония вручения наград. В ходе мероприятия было отмечено, что изменения, внесенные в законодательство в сфере культуры, способствовали экономическому развитию федеральной программы «Пушкинская карта» в 2024 году. Данная программа объединяет свыше 12 миллионов молодых граждан по всей стране, включая более 200 тысяч участников из Пермского края. Основная задача инициативы заключается в расширении доступа подростков и студентов к культурным мероприятиям.
