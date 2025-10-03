Челябинские «медведи» не выдержали натиска «Шанхайских драконов»

Хоккейный клуб «Трактор» из Челябинска уступил «Шанхайским драконам» («Куньлунь Ред Стар») в напряженном матче КХЛ, который прошел в субботу, 4 октября, на СКА Арене в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу китайской команды. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
На девятой минуте встречи счет открыл Остин Вагнер, после чего Борна Рендулич удвоил преимущество «Шанхайских драконов». Затем «Трактор» смог ответить двумя шайбами — отличились Григорий Дронов и Андрей Никонов.
После этого Вагнер оформил дубль, а Пьеррик Дюбе из команды «черно-белых» вновь сравнял счет — 3:3. В концовке матча Райан Спунер вывел «драконов» вперед, но Михаил Григоренко на последней минуте основного времени восстановил равновесие. Исход встречи решил овертайм, Ник Меркли из китайской команды забросил пятую шайбу.
Следующую игру в рамках очередного тура чемпионата КХЛ «Трактор» проведет 6 октября против белорусского «Динамо». Место проведения матча — «Минск-Арена».
Как сообщало URA.RU ранее, 2 октября челябинский «Трактор» провел один из самых фантастических матчей в текущем сезоне КХЛ. При этом «черно-белые» не смогли одержать волевую победу над московским «Динамо» в гостях, проиграв со счетом 3:2 по буллитам.
