Дагестан помог доставить в Иран 600 кг церковной утвари

Республика Дагестан оказала содействие в транспортировке в Иран почти 600 килограммов церковной утвари, предназначенной для храмов Русской православной церкви. Груз будет доставлен в Свято-Николаевский собор Тегерана и часовню Казанской иконы Божией Матери в городе Бушер. Об этом рассказал представитель правительства Дагестана при Торговом представительстве России в Иране Андрей Танаев.
«Отдел внешних церковных связей Московского патриархата направил письмо главе республики Дагестан Сергею Меликову об оказании содействия в оформлении и транспортировке в Иран почти 600 килограммов церковной утвари для православных храмов, расположенных на территории этой страны. По указанию Сергея Алимовича представители республики забрали эту утварь из мастерской в Москве и доставили ее в Махачкалу, откуда делегация иранцев на двух самолетах иранской авиакомпании „Атлас“ перевезла ее в Иран», — заявил Танаев агентству РИА Новости.
Он также подчеркнул важность проекта как примера сотрудничества людей разных конфессий ради гуманитарных целей и подтвердил, что груз прибыл в целости и сохранности. Клирик Свято-Николаевского собора игумен Варлаам (Дульский) уточнил, что среди доставленных предметов есть престол и жертвенник, изготовленные в московской мастерской. Он выразил благодарность Дагестану от лица тегеранской православной общины, для которой обновление в храме стало радостным событием.
Ранее URA.RU сообщало, что правительство Дагестана решило перечислить трехдневный заработок чиновников в помощь жителям Курской области, пострадавшим от обстрелов. Средства направят в фонд «Все вместе». Инициатором такой поддержки выступил глава региона Сергей Меликов.
