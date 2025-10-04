В Госдуме раскрыли, какие пенсионеры смогут разово получить до 440 тысяч рублей

Пенсионеры, у которых накопительная часть пенсии не превышает 439 тысяч рублей, смогут получить всю сумму единовременно в 2026 году. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»), ссылаясь на расчеты Социального фонда России. Такое право получат женщины, достигшие 55 лет, и мужчины старше 60 лет.
Выплата полагается тем, чья накопительная пенсия в пересчете на месяц составляет менее 10% от прожиточного минимума пенсионера. «На выплату накопительной части пенсии имеют право женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет. При этом единовременно накопительную часть пенсии можно получить в случае, если ее величина [в пересчете на месяц] менее 10% от прожиточного минимума пенсионера», — пояснила Бессараб в беседе с ТАСС. Она добавила, что на 2026 год прожиточный минимум пенсионера установлен на уровне более 16,2 тысячи рублей, а ожидаемый период выплаты — 270 месяцев. Таким образом, если размер накоплений не превышает 439 тысяч рублей, всю сумму можно получить сразу.
Парламентарий уточнила, что если сумма накоплений превышает условные 440 тысяч рублей, средства будут выплачиваться ежемесячно в течение жизни. По оценкам Социального фонда России, на единовременную выплату смогут претендовать более 700 тысяч граждан в 2026 году. Средний размер выплаты составит чуть более 61 тысячи рублей, однако точная сумма будет зависеть от индивидуальных пенсионных накоплений каждого получателя.
В 2027 году в России стоимость одного пенсионного коэффициента, по предварительным расчетам, может составить 168,57 рубля. Как следует из проекта федерального бюджета, который был представлен в Государственную думу на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, предусмотрено двукратное повышение этого показателя: с 1 февраля сумма увеличится до 163,03 рубля, а с 1 апреля достигнет 168,57 рубля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.