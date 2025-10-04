В Челябинске вечером 4 октября на проспекте Ленина в районе Южно-Уральского государственного университета произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. Водитель Porsche Macan не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Lada Largus. После удара ВАЗ откинуло на остановку общественного транспорта. Соответствующие кадры появились в соцсетях.
«Около ЮУрГУ столкнулись две машины. Одну из них отбросило на тротуар в остановку. Пострадал человек, его унесли на носилках. На месте работала реанимационная бригада», — уточняется в группе «ЧП и ДТП — Регион 74 — Челябинск и область» в соцсети «Вконтакте».
Судя по кадрам записи с камер наблюдения, ДТП случилось в половине седьмого вечера. После столкновения Largus резко поменял направление и едва не влетел в пассажиров на остановке.
По сведениям сайта 74.ру, Porsche Macan управлял 80-летний мужчина. 49-летний водитель Lada Largus получил травмы.
