Появилось видео с вылетевшим в Фонтанку Porsche Cayenne, где погибла девушка

Появились кадры с аварии, где в центре Санкт-Петербурга на набережной реки Фонтанки легковой автомобиль пробил ограждение и упал в воду. Из-за аварии погибла девушка. О происшествии сообщает пресс-служба полиции Петербурга.
«Пассажир автомобиля, неустановленная женщина, скончалась до прибытия скорой помощи», — сказано в сообщении telegram-канала. Отмечается, что водитель госпитализирован с признаками алкогольного опьянения, в состоянии средней степени тяжести.
Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия. Машину достали из воды с помощью спецтехники. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водитель был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
Ранее сообщалось, что жительница Петербурга утонула в Фонтанке. Водитель автомобиля Porsche Cayenne, находившийся в состоянии опьянения, утопил девушку. Как сообщает Shot, транспортное средство было приобретено им три года назад. За это время мужчина неоднократно становился фигурантом административных дел: в общей сложности на его имя зарегистрировано более 80 штрафов за превышение установленной скорости, проезд на красный сигнал светофора, а также за иные нарушения правил дорожного движения.
