Россиянам по-новому будут приходить квитанции за ЖКХ

С 1 марта 2026 года жители России начнут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги до 5-го числа каждого месяца включительно — ранее этот срок составлял 1-е число. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Нововведение затронет всех потребителей жилищно-коммунальных услуг в стране и призвано повысить удобство и прозрачность расчетов.
По словам Александра Якубовского, изменение срока выдачи квитанций позволит управляющим компаниям более точно и корректно начислять платежи, а гражданам — быть уверенными в корректности получаемых документов. «С 1 марта 2026 года срок предоставления квитанций за услуги ЖКХ в России изменится: вместо привычного 1-го числа жители будут получать платежные документы до 5-го числа месяца», — пояснил парламентарий РИА Новости. Он отметил, что этот шаг поможет снизить количество ошибок в расчетах и уменьшить число споров между жильцами и управляющими компаниями.
Депутат уточнил, что новый срок введен для того, чтобы у управляющих компаний было больше времени для обработки данных и формирования платежных документов. На практике это должно привести к снижению числа перерасчетов и спорных ситуаций по начислениям. Якубовский добавил, что благодаря нововведению граждане смогут сэкономить время и нервы на разбирательствах, а платежи станут более понятными и предсказуемыми.
Россияне рискуют получить значительно увеличенные счета за коммунальные услуги в случае несвоевременной передачи данных счетчиков, сообщал член комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский. Как отметил депутат, действующая система начислений предусматривает первоначальный расчет платежей исходя из среднего объема потребления, однако впоследствии суммы определяются исходя из установленных нормативов. Как правило, эти нормативы существенно превышают реальные расходы граждан.
