В ГД рассказали, чем грозит несвоевременная передача показаний счетчиков

Жители России могут столкнуться с существенно завышенными счетами за коммунальные услуги при несвоевременной передаче показаний счетчиков. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По данным парламентария, порядок начислений строго регламентирован: сначала платежи рассчитываются по среднему потреблению, но впоследствии — по нормативу, который почти всегда выше фактических расходов.
«В отдельных случаях применяются и повышающие коэффициенты. Поэтому нерадивое отношение к передаче показаний может обернуться существенными переплатами», — заявил депутат РИА Новости.
Как уточнил Якубовский, в первые три месяца после отсутствия показаний плата начисляется исходя из среднемесячного потребления за прошедшие полгода. Если же данные не поступают дольше этого срока, расчет производится уже по утвержденным региональным нормативам.
Как URA.RU писало ранее, Казанский суд, рассмотрев представление гарнизонной военной прокуратуры, постановил признать сведения о методах вмешательства в функционирование коммунальных счетчиков запрещенными. Установка различных устройств для обмана счетчиков являются противоправным деянием, за совершение которых предусмотрена административная и уголовная ответственность.
