Во Львове и Чернигове произошла серия взрывов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрывы произошли на фоне воздушной тревоги, объявленной на всей территории Украины
Взрывы произошли на фоне воздушной тревоги, объявленной на всей территории Украины Фото:

В украинских городах Львов и Чернигов прогремели взрывы. Об этом сообщили в местных новостных telegram-каналах.

«Во Львове прогремела серия мощных взрывов», — указано в посте канала «Общественное». Отмечается, что взрывы произошли на фоне воздушной тревоги на всей территории Украины.

Ранее поступала информация о перебоях со светом в Чернигове после взрывов и пожара. Отмечается, что в результате были повреждены несколько ключевых объектов электроснабжения Черниговской области. Без света остались около 50 тысяч абонентов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В украинских городах Львов и Чернигов прогремели взрывы. Об этом сообщили в местных новостных telegram-каналах. «Во Львове прогремела серия мощных взрывов», — указано в посте канала «Общественное». Отмечается, что взрывы произошли на фоне воздушной тревоги на всей территории Украины. Ранее поступала информация о перебоях со светом в Чернигове после взрывов и пожара. Отмечается, что в результате были повреждены несколько ключевых объектов электроснабжения Черниговской области. Без света остались около 50 тысяч абонентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...