Во Львове и Чернигове произошла серия взрывов

Взрывы произошли на фоне воздушной тревоги, объявленной на всей территории Украины
В украинских городах Львов и Чернигов прогремели взрывы. Об этом сообщили в местных новостных telegram-каналах.
«Во Львове прогремела серия мощных взрывов», — указано в посте канала «Общественное». Отмечается, что взрывы произошли на фоне воздушной тревоги на всей территории Украины.
Ранее поступала информация о перебоях со светом в Чернигове после взрывов и пожара. Отмечается, что в результате были повреждены несколько ключевых объектов электроснабжения Черниговской области. Без света остались около 50 тысяч абонентов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!