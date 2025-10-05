В Кузбассе эвакуировали более 150 людей из-за обрушения на шахте Ерунаковская-8

С шахты эвакуировано более 150 людей
На шахте «Ерунаковская-8» в Новокузнецком районе Кемеровской области произошло обрушение горной породы. Как сообщили ТАСС в министерстве угольной промышленности региона, вывал кровли длиной около 12 метров произошел на горной выработке в районе вентиляционного штрека.
В момент происшествия в шахте находился 151 человек, все шахтеры были эвакуированы. Пострадавших нет. Сотрудники военизированной горноспасательной части провели обследование завала, и в настоящее время шахтовые горнорабочие приступили к его разбору.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!