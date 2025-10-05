Оппозиция победила: как прошли выборы в Чехии и как может измениться политический курс страны

По итогам парламентских выборов в Чехии оппозиционная партия ANO, под управлением бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, одержала победу. Несмотря на то, что движение набрало наибольший процент голосов избирателей, оно не получило абсолютного большинства в нижней палате.
Бабиш рассказал о подготовке переговоров с партиями меньшинства для образования союза. Помимо этого, в информационном поле заинтересовались, изменится ли политический курс Чехии с приходом новой правящей партии. Подробности об итогах выборов и возможных политических курсах страны — в материале URA.RU.
Результаты выборов
По итогам двухдневного голосования, победу на выборах одержала партия «Акция недовольных граждан» ANO под управлением бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, получив около 34,7 % голосов.
Последующее место заняла партия «Вместе» — набрав 23,3% голосов. Далее идут партии «Старосты и независимые» (11,2%), Чешская пиратская партия (8,9%), «Свобода и прямая демократия» (СПД) (7,8%) и партия «Автомобилисты для себя», набрав 6,8% голосов.
Отмечается, что явка избирателей оказалась достаточно высокой. Она приблизилась к 70%.
Планируется формирование правительство меньшинства
Отмечается, что, несмотря на победу партии ANO, она не получила абсолютного большинства в нижней палате парламента (200 мест). Ее лидер Бабиш заявил, что в планах партии сформировать правительство меньшинств. Они предлагают заручиться поддержкой некоторых других партий.
«Мы не будем править коалицией из, к примеру, пяти партий», — заявил Бабиш. Его слова передает Чешское радио.
По славам лидера партии, он начнет переговоры с СПД и «Автомобилистами». Он попытается заручиться их поддержкой в парламенте.
Возможные последствия выборов
Возвращение Бабиша к власти рассматривается как сдвиг в политику Чехии: некоторые опасаются уменьшения поддержки Украины, большей осторожности в евроинтеграции и усиления националистических и популистских тенденций.
Согласно внешнеполитическому разделу ANO, движение планирует поддерживать дипломатические шаги по прекращению конфликта на территории Украины, а также стремиться избегать риска для Европы.
Также Бабиш ранее обещал, что Чехия прекратит закупку снарядов для Украины. По его словам, на это уходит слишком много затрат налогоплательщиков.
«У нас здесь нет денег для наших людей. Наша программа направлена на улучшение жизни граждан Чехии... Мы не на Украине», — заявил Бабиш во время дебатов, которые транслировались на телеканале CNN Prima News.
По словам ведущего научного сотрудника Центра Вишеградских исследований Института Европы РАН Михаила Ведерникова, следует посмотреть на предыдущий срок правления Бабиша для того, чтобы предполагать какие-либо изменения. Ученый предположил, что это резкой смены курса не последует.
«Тут нужно посмотреть на предыдущее правление Бабиша. Он проводил исключительно трансатлантическую линию, подчеркивая, что НАТО и ЕС являются ключевыми партнерами Чехии. Кроме того, он активно поддерживал Украину и был одним из первых политиков, которые туда приехали после прихода к власти Владимира Зеленского», — поделился эксперт. Его слова приводит РБК.
