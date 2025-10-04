В Чехии завершились парламентские выборы

В Чехии начали подсчет голосов
В Чехии завершились выборы в Палату депутатов парламента, и начался подсчет голосов. По данным информационного агентства СTK, голосование, проходившее в течение двух дней, отличалось повышенной активностью избирателей, при этом предварительная явка превысила 50%, а на некоторых участках достигала 60%.
Предварительные итоги голосования ожидаются вечером 4 октября. Официальное подтверждение результатов Государственной избирательной комиссией планируется на 6 октября.
