В Чехии завершились парламентские выборы

В Чехии начали подсчет голосов
В Чехии начали подсчет голосов

В Чехии завершились выборы в Палату депутатов парламента, и начался подсчет голосов. По данным информационного агентства СTK, голосование, проходившее в течение двух дней, отличалось повышенной активностью избирателей, при этом предварительная явка превысила 50%, а на некоторых участках достигала 60%.

Предварительные итоги голосования ожидаются вечером 4 октября. Официальное подтверждение результатов Государственной избирательной комиссией планируется на 6 октября.

