Во Львове остановился общественный транспорт после взрывов

Во Львове остановили общественный транспорт
Во Львове остановили общественный транспорт

Во Львове на Украине после серии взрывов приостановлено движение общественного транспорта. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.

«Общественный транспорт во Львове пока не выходит на маршруты», — написал Андрей Садовой в своем telegram-канале. Причем взрывы прозвучали не только во Львове, но и в других регионах страны.

В частности, аналогичные происшествия зафиксированы в городе Бурштын Ивано-Франковской области, а также в Чернигове и Хмельницкой области. В Киеве и Одесской области ночью работали силы противовоздушной обороны. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Ранее местные telegram-каналы начали сообщать о взрывах во Львове. До этого также сообщалось о перебоях с электричеством в Чернигове и других украинских территориях. 

