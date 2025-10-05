В Британии дали неприятный для Украины прогноз по Чехии

The Guardian: победа Бабиша означает отказ Чехии от поддержки Украины
Победа лидера партии «Акция недовольных граждан» (ANO) Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии приведет к изменению внешнеполитического курса страны и сокращению поддержки Украины. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на анализ итогов голосования и заявления представителей партии-победителя.

«Эта победа может означать возвращение Бабиша в политику, ранее занимавшего пост премьер-министра с 2017 по 2021 год, и потенциальный поворот страны в сторону политики, схожей с Венгрией и Словакией, в отношении поддержки Украины», — говорится в материале.

В материале уточняется, что в ходе предвыборной кампании ANO делала акцент на внутренней повестке, обещая «увеличить расходы на социальное обеспечение, сократить иностранную помощь, включая помощь Украине, повысить зарплаты и пенсии, снизить налоги и предоставить налоговые льготы студентам и молодым семьям». Как отмечает The Guardian, эти шаги направлены на отказ от политики жесткой экономии.

Андрей Бабиш ранее уже занимал пост премьер-министра Чехии с 2017 по 2021 год. В этот раз его партия получила большинство мест в парламенте, что, по мнению экспертов, может привести к смене приоритетов в государственной политике, в том числе на международной арене.

Ранее в Чехии прошли выборы. Действующий премьер-министр Чехии Петр Фиала публично признал победу ANO и поздравил Бабиша и его сторонников с результатом. На За Западе в целом давали неутешительные для Европы прогнозы  в связи с итогами выборов. 

