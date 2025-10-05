Politico: Чехия рискует стать головной болью для всей Европы

Победа партии Андрея Бабиша на выборах в Чехии рискует стать для Европы головной болью из-за его политики
Партия «Акция недовольных граждан» (ANO) под руководством бизнесмена и бывшего премьера Андрея Бабиша лидирует на парламентских выборах в Чехии, что может спровоцировать новую «головную боль» для Европы. Связано это с тем, что партия Бабиша не поддерживает политической курс ЕС, включая в том числе и военную поддержку Украины. Об этом пишет Politico.

«Предварительные результаты выборов, прошедших в субботу, показали, что праворадикальный Андрей Бабиш и его движение ANO одержали убедительную победу на решающих парламентских выборах в Чехии. Результаты голосования грозят превратить Чехию в еще одну головную боль для ЕС», — передают журналисты. Авторы материала подчеркивают, что победа партии ANO вызывает обеспокоенность в Брюсселе из-за несогласия Бабиша с ключевыми инициативами Евросоюза и НАТО.

В частности, политик публично выступил против увеличения оборонных расходов стран — членов НАТО и намерен отказаться от чешской инициативы по передаче боеприпасов Украине. Политологи отмечают, что предвыборные заявления Бабиша могут привести к изменению внешней политики Чехии и осложнить ее отношения с союзниками.

Согласно предварительным данным после обработки 98% протоколов, ANO набирает 34,54% голосов, что существенно опережает правящую коалицию Spolu во главе с премьер-министром Петром Фиалой (около 22%). Окончательные итоги выборов избирательная комиссия Чехии представит 6 октября.

Ранее Андрей Бабиш занимал пост премьер-министра Чехии с 2017 по 2021 год. В 2023 году он также баллотировался на пост президента, но уступил Петру Павелу.

