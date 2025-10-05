ВСУ в Харьковской области испытывают большие проблемы после уничтожения всех мостов

В Харьковской области, на Хатненском участке фронта, ВСУ испытывают проблемы со снабжением. Произошло это из-за уничтожения мостов. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«На Хатненском участке подразделения ВСУ испытывают большие проблемы со снабжением из-за уничтожения мостов через реку Верхняя Двуречная», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости. Также источник отметил, что ВСУ сами минировали эти мосты.
Ранее поступала информация о том, что ВСУ лишились установки HIMARS в Харьковской области. Произошло это около населенного пункта Средний Бурлук. На харьковском и других фронтовых направлениях продолжаются активные бои.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.