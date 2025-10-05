ВСУ в Харьковской области испытывают большие проблемы после уничтожения всех мостов

РИАН: ВСУ испытывают проблемы после уничтожения мостов в Харьковской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ сами минировали эти мосты, заявил источник в российских силовых структурах (архивное фото)
ВСУ сами минировали эти мосты, заявил источник в российских силовых структурах (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Харьковской области, на Хатненском участке фронта, ВСУ испытывают проблемы со снабжением. Произошло это из-за уничтожения мостов. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«На Хатненском участке подразделения ВСУ испытывают большие проблемы со снабжением из-за уничтожения мостов через реку Верхняя Двуречная», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости. Также источник отметил, что ВСУ сами минировали эти мосты.

Ранее поступала информация о том, что ВСУ лишились установки HIMARS в Харьковской области. Произошло это около населенного пункта Средний Бурлук. На харьковском и других фронтовых направлениях продолжаются активные бои.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Харьковской области, на Хатненском участке фронта, ВСУ испытывают проблемы со снабжением. Произошло это из-за уничтожения мостов. Об этом сообщили в российских силовых структурах. «На Хатненском участке подразделения ВСУ испытывают большие проблемы со снабжением из-за уничтожения мостов через реку Верхняя Двуречная», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости. Также источник отметил, что ВСУ сами минировали эти мосты. Ранее поступала информация о том, что ВСУ лишились установки HIMARS в Харьковской области. Произошло это около населенного пункта Средний Бурлук. На харьковском и других фронтовых направлениях продолжаются активные бои.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...