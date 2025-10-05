США могут разрушить двусторонние отношения с Россией, заявил Путин
Двусторонние отношения России и США могут быть нарушены в случае поставок дальнобойного оружия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Я уже сказал, что это приведёт к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях», — заявил Путин. Его слова приводит журналист Павел Зарубин.
Ранее Путин заявлял, что РФ и США смогут найти компромисс, если будут уважать друг друга, несмотря на сложившиеся противоречия. Об этом президент заявил на Заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!