Путин предупредил США о риске разрушения двусторонних отношений из-за Tomahawk. Видео

США могут разрушить двусторонние отношения с Россией, заявил Путин
США могут разрушить двусторонние отношения с Россией, заявил Путин

Двусторонние отношения России и США могут быть нарушены в случае поставок дальнобойного оружия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я уже сказал, что это приведёт к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях», — заявил Путин. Его слова приводит журналист Павел Зарубин.

Ранее Путин заявлял, что РФ и США смогут найти компромисс, если будут уважать друг друга, несмотря на сложившиеся противоречия. Об этом президент заявил на Заседании дискуссионного клуба «Валдай».

