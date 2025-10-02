Путин назвал условие для примирения России и США

Россия и США могут найти компромисс во взаимоотношениях друг с другом при условии, если будут придерживаться уважения. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Какими бы ни были противоречия, если относиться друг к другу с уважением, то торг, пусть даже самый жесткий, все же будет иметь цель сойтись, а это значит, что в конце концов взаимоприемлемые варианты решения возможны», — заявил Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
С 29 сентября по 2 октября в Сочи проводится XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В нынешнем году центральной темой мероприятия стало формирование многополярной системы мирового устройства и анализ перспектив ее будущего развития. В форуме задействованы 140 специалистов из более чем 40 стран.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.