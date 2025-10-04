04 октября 2025

Мошенники представились ФСБ и выманили у челябинского врача четыре млн рублей

Врач из Миасса лишился более 4 млн рублей из-за сложной схемы телефонного мошенничества
Жертвой аферистов стал врач из Миасса Челябинской области, который лишился более четырех миллионов рублей после телефонного разговора с человеком, представившимся сотрудником ФСБ. Об этом мошенничестве сообщает пресс-служба ГУ МРВД по региону. 

«Злоумышленник сообщил мужчине, что тот стал фигурантом уголовного дела о финансировании недружественной страны. Чтобы избежать проблем, мошенник приказал врачу задекларировать все свои средства и перевести их на так называемый „безопасный счет“ для проверки», — отмечает пресс-служба ведомства.

Поддавшись панике, медик выполнил все требования и перевел через банкомат в торговом центре города на указанные реквизиты свои сбережения в размере более миллиона рублей. Затем, по указанию аферистов, даже продал личный автомобиль за 750 тысяч рублей, и также перечислил вырученные деньги. Впоследствии, следуя инструкциям преступников, мужчина перечислил на чужие счета все семейные накопления.

Только переведя преступникам более четырех миллионов рублей, мужчина осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в правоохранительные органы. Сейчас в полиции возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

