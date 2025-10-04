Мошенники представились ФСБ и выманили у челябинского врача четыре млн рублей

Жертвой аферистов стал врач из Миасса Челябинской области, который лишился более четырех миллионов рублей после телефонного разговора с человеком, представившимся сотрудником ФСБ. Об этом мошенничестве сообщает пресс-служба ГУ МРВД по региону.
«Злоумышленник сообщил мужчине, что тот стал фигурантом уголовного дела о финансировании недружественной страны. Чтобы избежать проблем, мошенник приказал врачу задекларировать все свои средства и перевести их на так называемый „безопасный счет“ для проверки», — отмечает пресс-служба ведомства.
Поддавшись панике, медик выполнил все требования и перевел через банкомат в торговом центре города на указанные реквизиты свои сбережения в размере более миллиона рублей. Затем, по указанию аферистов, даже продал личный автомобиль за 750 тысяч рублей, и также перечислил вырученные деньги. Впоследствии, следуя инструкциям преступников, мужчина перечислил на чужие счета все семейные накопления.
Только переведя преступникам более четырех миллионов рублей, мужчина осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в правоохранительные органы. Сейчас в полиции возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!