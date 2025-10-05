В Грузии задержали лидеров протестов за призывы к смене власти на фоне выборов

В Тбилиси (Грузия) задержали пять оппозиционеров во время массовых акций протеста, связанных с местными выборами. Их обвинили в госперевороте. Об этом сообщает МВД страны.
«Преступления предусматривают лишение свободы на срок до девяти лет. Согласно доказательствам, полученным правоохранителями, а также изученным видеоматериалам, распространенным различными СМИ, установлено, что во время митинга на площади Свободы организаторы озвучивали призывы насильственного характера… Они обвиняются в призывах к свержению государственной власти, а также в организации, руководстве и участии в групповом насилии», — говорится в официальном сообщении грузинского силового ведомства.
Задержанными оказались известные оппозиционные политики Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе. По данным МВД, оппозиционеры призывали к насильственному свержению действующей власти и организации государственного переворота у здания резиденции президента Михаила Кавелашвили.
Накануне в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. Жители страны выбрали мэров городов и муниципалитетов, а также сформировали состав городских собраний. Предварительно, партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» после обработки 55% бюллетеней получила более 80% голосов избирателей. Она выступает против интеграции страны в Евросоюз. Результаты голосования спровоцировали протесты. По данным министерства, митинг начался на площади Свободы вечером 4 октября, в день проведения выборов.
