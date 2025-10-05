В Грузии задержали лидеров протестов за призывы к смене власти на фоне выборов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Грузии задержали пятерых оппозиционных политиков за призывы к смене власти (архивное фото)
В Грузии задержали пятерых оппозиционных политиков за призывы к смене власти (архивное фото) Фото:

В Тбилиси (Грузия) задержали пять оппозиционеров во время массовых акций протеста, связанных с местными выборами. Их обвинили в госперевороте. Об этом сообщает МВД страны. 

«Преступления предусматривают лишение свободы на срок до девяти лет. Согласно доказательствам, полученным правоохранителями, а также изученным видеоматериалам, распространенным различными СМИ, установлено, что во время митинга на площади Свободы организаторы озвучивали призывы насильственного характера… Они обвиняются в призывах к свержению государственной власти, а также в организации, руководстве и участии в групповом насилии», — говорится в официальном сообщении грузинского силового ведомства. 

Задержанными оказались известные оппозиционные политики Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе. По данным МВД, оппозиционеры призывали к насильственному свержению действующей власти и организации государственного переворота у здания резиденции президента Михаила Кавелашвили. 

Накануне в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. Жители страны выбрали мэров городов и муниципалитетов, а также сформировали состав городских собраний. Предварительно, партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» после обработки 55% бюллетеней получила более 80% голосов избирателей. Она выступает против интеграции страны в Евросоюз. Результаты голосования спровоцировали протесты. По данным министерства, митинг начался на площади Свободы вечером 4 октября, в день проведения выборов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тбилиси (Грузия) задержали пять оппозиционеров во время массовых акций протеста, связанных с местными выборами. Их обвинили в госперевороте. Об этом сообщает МВД страны.  «Преступления предусматривают лишение свободы на срок до девяти лет. Согласно доказательствам, полученным правоохранителями, а также изученным видеоматериалам, распространенным различными СМИ, установлено, что во время митинга на площади Свободы организаторы озвучивали призывы насильственного характера… Они обвиняются в призывах к свержению государственной власти, а также в организации, руководстве и участии в групповом насилии», — говорится в официальном сообщении грузинского силового ведомства.  Задержанными оказались известные оппозиционные политики Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе. По данным МВД, оппозиционеры призывали к насильственному свержению действующей власти и организации государственного переворота у здания резиденции президента Михаила Кавелашвили.  Накануне в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. Жители страны выбрали мэров городов и муниципалитетов, а также сформировали состав городских собраний. Предварительно, партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» после обработки 55% бюллетеней получила более 80% голосов избирателей. Она выступает против интеграции страны в Евросоюз. Результаты голосования спровоцировали протесты. По данным министерства, митинг начался на площади Свободы вечером 4 октября, в день проведения выборов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...