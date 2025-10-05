Затонувший пирс Пугачевой стал проблемой для Солнечногорска

Пирс на участке певицы Аллы Пугачевой в Солнечногорске находится в аварийном состоянии и наполовину затонул. Тем временем простые люди не могут подойти к водоему. Об этом сообщали журналисты.
«Подойти простым людям сюда нельзя», — рассказал журналист. Его слова приводит RT.
Отмечается, что певицу хотят лишить права на аренду участка, так как пирс образован незаконно и заходит в федеральную собственность. А именно выходит на водохранилище. Также отмечается, что из-за незаконной постройки пирса администрация Солнечногорска не может провести аукцион на право водопользования.
