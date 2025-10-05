«Это провокация!»: Соседова втянули в грязный скандал из-за певицы Славы

Соседов: я не предлагал гнать со сцены поганой метлой певицу Славу
Сергей Соседов открестился от обидной критики в адрес Славы
Сергей Соседов открестился от обидной критики в адрес Славы Фото:

Сергей Соседов вновь оказался в центре скандала. На сей раз из-за певицы Славы, которую он якобы призвал гнать метлой со сцены. Артистка расстроилась и даже записала к критику обращение. Слава попросила Соседова извиниться перед ее многочисленными поклонниками. Сам Соседов в ужасе от этого. В беседе с URA.RU он заявил, что его намеренно втянули в грязный скандал.

«Я ничего этого не говорил и не предлагал певицу Славу гнать со сцены поганой метлой, — говорит Сергей. — Откуда она это взяла, я не знаю. Это провокация! От моего имени периодически делают провокации в адрес разных артистов. Так было недавно, в частности, с Киркоровым и Басковым. Очень часто мое мнение грубо искажается, будучи переведенным из разговорной речи в письменную. Главным образом искажаются акценты этого мнения. Это говорит о низком профессиональном уровне пишущих».

Соседов говорит, что на российской эстраде Слава заняла свое место.

«В отношении Славы я мог сказать, что угодно, но только не то, что „ее нужно гнать поганой метлой со сцены“, — продолжает Соседов. — Вот, это уж точно чушь собачья! Мне нравятся несколько песен в исполнении Славы. И, конечно, главным ее хитом я считаю „Одиночество“. Про эту композицию я действительно не раз говорил, причем, в восторженном ключе. А за то, что пишут непрофессиональные люди, я не отвечаю. Обо мне и самом часто пишут такую несусветицу, что и говорить не хочется. Я могу лишь посочувствовать Анастасии (Славе), что ее имя кто-то вновь бессовестно просклонял в интернет-пространстве, да еще сделал это от моего имени. Что ж, в такое время мы живем, Настя!»

