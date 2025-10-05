Плющенко придумал, как стимулировать своих учениц заниматься лучше

Российский фигурист и двухкратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко решил выплачивать премию своим ученицам за выполнение четверного сальхова. Им будет выплачена сумма в 10 тысяч рублей.
«Готовы? Договор. Может быть, вы все сделаете, поэтому каждой по десяточке», — заявил Плющенко в telegram-канале его школы.
Ранее Евгений Плющенко признался в том, что сделал пластическую операцию. Его хирург Тимур Хайдаров предложил угадать пользователям социальных сетей, какая именно процедура была проведена. По словам эксперта Натэла Гришина предположила, что это был комплекс процедур.
