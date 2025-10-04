04 октября 2025

Водители тягачей стали самыми высокооплачиваемыми в Челябинской области

Дальнобойщики в Челябинской области зарабатывают более 190 тысяч рублей
Водителям тягачей в Челябинской области предлагают зарплаты в 190 тысяч рублей, что делает их самыми востребованными и высокооплачиваемыми специалистами в категории транспорта и логистики. Об этом сообщили эксперты платформы «Авито Работа».

«Самой высокой зарплатой в регионе в сфере грузоперевозок может похвастаться водитель тягача. Этим специалистам предлагают в среднем 190,6 тысячи рублей ежемесячно. Это на 50% больше, чем годом ранее. Эти данные отражают ключевую роль профессии в функционировании реального сектора экономики», — отмечает директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков.

Эксперты объясняют такой высокий доход серьезной ответственностью, требованием к квалификации и тяжелыми условиями труда, такими как ненормированный график и длительные рейсы.  При этом уверенный рост зарплат для дальнобойщиков является показателем системного дефицита квалифицированных водителей. 

