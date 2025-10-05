В Роскомнадзоре разъяснили, как зарегистрироваться в перечне блогеров

Роскомнадзор напомнил порядок регистрации блогеров в официальном перечне. Процедура регистрации включает несколько обязательных этапов: от подачи заявления на Госуслугах, до подтверждения права владения каналом через специальные сервисы социальных сетей.

«И опять про регистрацию блогеров. Вопросы не прекращаются, давайте разбираться с самого начала. Правила регистрации в Перечне блогеров, включая необходимость подтверждать владение каналом через специально предоставляемые социальными сетями сервисы (в случае Telegram это бот), предписываются постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 № 1963», — сообщила пресс-служба Роскомнадзора. О правилах регистрации представители ведомства написали в своем telegram-канале.  

Согласно постановлению правительства РФ от 28 декабря 2024 года №1963, процедура регистрации включает несколько обязательных этапов. Процесс регистрации начинается на портале Госуслуг, где владелец канала подает заявление и получает уникальный номер. После этого необходимо подтвердить право владения каналом через специальные сервисы социальных сетей.

Механизм подтверждения реализуется следующим образом: владелец направляет полученный номер через интерфейс социальной сети. Для Telegram предусмотрен специальный бот, который подтверждает личность владельца канала, проверяет наличие необходимых прав, автоматически проставляет маркировку А+.

Согласно статистике, опубликованной ведомством, с 1 ноября 2024 года в Перечне Роскомнадзора большинство каналов зарегистрировано в соцсети «ВКонтакте» (86 114 каналов), Telegram (30 626 каналов) и YouTube (14 499 каналов). Среди остальных: TikTok — 5 465 каналов, «Одноклассники» — 12 799 каналов, «Дзен» — 5 776 каналов, Likee — 2 810 каналов, Rutube — 1 278 каналов, Twitch — 892 канала, Yappy — 407 каналов, Pinterest — 74 канала, «Пикабу» — 78 каналов, LiveJournal — 38 каналов.

