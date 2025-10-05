Кадырову присвоили новое звание

Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание Героя Чеченской Республики. Об этом сообщается на сайте региональных властей. Золотую медаль «Золотая звезда Героя Чеченской Республики» Кадырову вручил исполняющий обязанности главы республики, председатель парламента Магомед Даудов.
По словам Даудова, решение о награждении было принято по предложению «всей команды Ахмат-Хаджи». В соответствии с указом, Кадыров удостоен звания «за выдающиеся достижения перед страной, преданность народу, личное мужество и многолетнюю самоотверженную работу в государственных и общественных делах, направленную на развитие и укрепление социально-экономического потенциала Чеченской Республики». Церемония вручения награды состоялась во время открытия нового правительственного комплекса в Грозном.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отмечает 5 октября 2025 года свое 49-летие. Он уже более 18 лет руководит своим регионом. Его политическая биография включает путь от личного телохранителя своего отца, первого президента Чечни Ахмата Кадырова, до многолетнего лидера региона, при котором была стабилизирована обстановка и началось масштабное восстановление республики.
