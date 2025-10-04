Курганские хоккеисты «Зауралья» вырвали победу у команды из Тамбова

Курганцы одержали победу в матче
Хоккеисты из Кургана победили клуб «Тамбов» в тяжелом матче по буллитам. Об этом рассказали представители ХК «Зауралье».
«В труднейшем поединке забираем победу у „Тамбова“ в серии послематчевых буллитов и впервые в сезоне побеждаем во второй игре подряд. Счет матча 5:4 в пользу курганцев», — сообщается в telegram-канале ХК «Зауралье».
Голы забили:
- Михаил Низовкин;
- Антон Угольников;
- Антон Угольников;
- Константин Рыжов;
- Александр Точилкин;
- Иван Ширяев;
- Александр Жабреев;
- Александр Жабреев;
- Кирилл Тагиров (победный буллит).
Ранее хоккеисты из Кургана в упорной борьбе одержали победу над клубом ХК «Динамо-Алтай» из Барнаула. Счет матча 6:4 в пользу курганцев.
