04 октября 2025

Курганские хоккеисты «Зауралья» вырвали победу у команды из Тамбова

Курганцы одержали победу в матче
Курганцы одержали победу в матче

Хоккеисты из Кургана победили клуб «Тамбов» в тяжелом матче по буллитам. Об этом рассказали представители ХК «Зауралье».

«В труднейшем поединке забираем победу у „Тамбова“ в серии послематчевых буллитов и впервые в сезоне побеждаем во второй игре подряд. Счет матча 5:4 в пользу курганцев», — сообщается в telegram-канале ХК «Зауралье».

Голы забили:

  • Михаил Низовкин;
  • Антон Угольников;
  • Антон Угольников;
  • Константин Рыжов;
  • Александр Точилкин;
  • Иван Ширяев;
  • Александр Жабреев;
  • Александр Жабреев;
  • Кирилл Тагиров (победный буллит).

Ранее хоккеисты из Кургана в упорной борьбе одержали победу над клубом ХК «Динамо-Алтай» из Барнаула. Счет матча 6:4 в пользу курганцев.

