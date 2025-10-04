Четвероклассница из Снежинска получила медаль за помощь бойцам СВО

Четвероклассница из Снежинска (Челябинская область) Алиса Романенко была удостоена медали «За помощь фронту». Девочка помогает бойцам СВО, создавая на домашнем 3D-принтере специальные изделия, которые затем собирает, как сложный конструктор. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Необычное хобби началось с новогоднего подарка, когда вместо обычной игрушки Алиса попросила у родителей 3D-принтер. Освоить печать ей помог Алексей Ерохин, руководитель сообщества „Умельцы фронту Снежинск“. Теперь школьница после уроков печатает и собирает такие нужные на передовой вещи, как „ампульницы“, „накольники“ и „зверобои“», — отмечает пресс-служба.
Узнав, что многие военные получают ожоги, Алиса отдала все свои сбережения — деньги, подаренные на дни рождения и карманные расходы — на покупку противоожоговых средств, бинтов и обезболивающих препаратов. Как сообщили в мэрии Снежинска, военные, получившие помощь от Алисы, высоко оценили ее вклад. Командование части приняло решение вручить девочке Благодарственное письмо и почетную медаль «За помощь фронту».
Недавно изделия, напечатанные Алисой и другими снежинскими волонтерами, отправили бойцам в зону специальной военной операции. Гуманитарный груз доставили в Мелитополь, Запорожье и Макеевку.
