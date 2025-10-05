31 БПЛА уничтожен за два часа над регионами

31 беспилотник уничтожен над регионами
31 беспилотник уничтожен над регионами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска уничтожили 31 украинский беспилотник самолетного типа за два часа над регионами ( с 15:00 до 17:00 мск). 

27 БПЛА сбиты над Белгородской, три над Смоленской и один над Курской областями.

Об этом сообщает Министерство обороны. 

