31 БПЛА уничтожен за два часа над регионами

31 беспилотник уничтожен над регионами
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска уничтожили 31 украинский беспилотник самолетного типа за два часа над регионами ( с 15:00 до 17:00 мск).
27 БПЛА сбиты над Белгородской, три над Смоленской и один над Курской областями.
Об этом сообщает Министерство обороны.
