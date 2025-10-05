На Западе отметили незаурядную черту Путина по сравнению с остальными мировыми лидерами

Президент России Владимир Путин всегда проявляет уважение к лидерам других стран, с которыми ведет диалог. Об этом сообщил британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
«Путин очень незауряден среди мировых лидеров. Он следует советской и российской традиции быть в основном вежливым по отношению к лидерам, с которыми ему приходится иметь дело», — сказал Меркурис в эфире YouTube-канала.
По словам аналитика, глава российского государства придерживался схожей риторики по отношению к экс-главе Белого дома Джо Байдену. Даже несмотря на то, какие слова бывший американский лидер говорил в адрес президента РФ.
На прошедшей в декабре 2024 года прямой линии Путин рассказал, что оскорбительные выражения в свой адрес связаны с тем, что западные представители ощущают бессилие. Российский лидер подчеркнул, что не видит смысла отвечать на хамство зарубежных политиков. Президент России добавил, что «кто как обзывается, тот так и называется», передает 360.ru.
