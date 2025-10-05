На Западе отметили незаурядную черту Путина по сравнению с остальными мировыми лидерами

Аналитик Меркурис: Путин всегда вежлив по отношению к другим мировым лидерам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Меркуриса, Путин с уважением относился к Байдену, даже несмотря на его слова о президенте РФ
По словам Меркуриса, Путин с уважением относился к Байдену, даже несмотря на его слова о президенте РФ Фото:

Президент России Владимир Путин всегда проявляет уважение к лидерам других стран, с которыми ведет диалог. Об этом сообщил британский геополитический аналитик Александр Меркурис.

«Путин очень незауряден среди мировых лидеров. Он следует советской и российской традиции быть в основном вежливым по отношению к лидерам, с которыми ему приходится иметь дело», — сказал Меркурис в эфире YouTube-канала.

По словам аналитика, глава российского государства придерживался схожей риторики по отношению к экс-главе Белого дома Джо Байдену. Даже несмотря на то, какие слова бывший американский лидер говорил в адрес президента РФ.

На прошедшей в декабре 2024 года прямой линии Путин рассказал, что оскорбительные выражения в свой адрес связаны с тем, что западные представители ощущают бессилие. Российский лидер подчеркнул, что не видит смысла отвечать на хамство зарубежных политиков. Президент России добавил, что «кто как обзывается, тот так и называется», передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин всегда проявляет уважение к лидерам других стран, с которыми ведет диалог. Об этом сообщил британский геополитический аналитик Александр Меркурис. «Путин очень незауряден среди мировых лидеров. Он следует советской и российской традиции быть в основном вежливым по отношению к лидерам, с которыми ему приходится иметь дело», — сказал Меркурис в эфире YouTube-канала. По словам аналитика, глава российского государства придерживался схожей риторики по отношению к экс-главе Белого дома Джо Байдену. Даже несмотря на то, какие слова бывший американский лидер говорил в адрес президента РФ. На прошедшей в декабре 2024 года прямой линии Путин рассказал, что оскорбительные выражения в свой адрес связаны с тем, что западные представители ощущают бессилие. Российский лидер подчеркнул, что не видит смысла отвечать на хамство зарубежных политиков. Президент России добавил, что «кто как обзывается, тот так и называется», передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...