Мерц поделился с Трампом планами по российским замороженным активам

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсудил инициативу использования замороженных российских активов для поддержки украинских вооруженных сил. Об этом сообщил официальный представитель германского правительства Штефан Корнелиус.
Ранее Мерц, как написано в статье для британской Financial Times, предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов РФ. В разговоре с Трампом канцлер также обсудил ситуацию в секторе Газа: стороны согласовали необходимость достижения быстрого соглашения на предстоящих переговорах в Египте по освобождению заложников, прекращению боевых действий и разоружению ХАМАС.
С начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около половины валютных резервов РФ — примерно 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear. В январе–сентябре 2025 года Еврокомиссия перевела Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных средств Центрального банка РФ.
В ответ Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из «недружественных» стран аккумулируются на специальных счетах типа «С» и могут быть выведены только по решению правительственной комиссии. МИД РФ неоднократно называл заморозку активов в Европе «воровством» и подчёркивал, что ЕС заморозил не только частные, но и государственные средства. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва может не возвращать средства, которые западные страны держали в России.
