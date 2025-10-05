Юрий Лоза не смолчал о своих многомиллионных гонорарах

Певец Юрий Лоза: гонорары зависят от возможностей
Юрий Лоза рассказал о своей финансовой ситуации
Юрий Лоза рассказал о своей финансовой ситуации

Певец и композитор Юрий Лоза честно высказался о своих гонорарах. Ранее появились информация о том, что частные выступления исполнителя обойдутся заказчику в 1,5-2 млн рублей. В беседе с URA.RU артист прояснил ситуацию и объяснил, что финальная цифра формируется из ряда факторов.

«Нет четкой суммы. Все зависит от финансовых возможностей заказчика. Например, в бард-кафе ни о каких миллионах речь не идет», — пояснил Лоза.

Юрий Эдуардович на днях заговорил о своих финансах. Автор легендарного «Плота» пожаловался на мизерную пенсию. Лоза заявил, что из выплаты урезали доплату москвича. Теперь сумма пенсии не превышает 16 тыс. рублей. Прожить в столице на такие деньги категорически невозможно. Поэтому теперь он вынужден больше выступать на корпоративах.

К слову, в прошлом году Лоза заявил, что миллион — хороший гонорар для артиста. Такая сумма комфортна для проживания в столице и содержания семьи.

