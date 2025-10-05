Украинские власти рассказали как планируют увеличить импорт газа

Украинские власти собираются увеличить импорт газа, так как часть собственной добычи была потеряна из-за повреждений. Об этом сообщил первый замминистра энергетики Украины Артем Некрасов.
«Мы понимаем, что обстрелы создают нам дополнительные сложности. К началу отопительного сезона планировалось накопить в хранилищах минимум 13,2 миллиарда кубометров газа. Часть из него мы будем брать за счет импорта», — сказал Некрасов. Его слова прозвучали в эфире украинского канала «Новости.Live».
Он также отметил, что из соображений безопасности не может раскрывать подробности, но добавил, что Украина уже сообщила международным партнерам о самых важных потребностях для восстановления поврежденных объектов. По его словам, речь идет о закупке средств ПВО.
«Речь идет в первую очередь о закупке систем физической и противовоздушной защиты. [А также] о потребностях в закупке дополнительных объемов газа и энергетического оборудования для восстановления и проведения ремонтов», — сообщил замминистра энергетики Украины.
Ранее Bloomberg писал, что Россия усилила удары по газовой отрасли Украины. В частности, российские войска атаковали газодобывающую инфраструктуру в Харьковской и Полтавской областях. По данным агентства, энергосистема страны оказалась в тяжелом положении, а добыча местного госгиганта «Нафтогаза» снизилась почти вдвое, передает 360.ru.
