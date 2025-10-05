Эксперты указали на рост материального благополучия челябинцев

Челябинская область оказалась в середине рейтинга по материальному благополучию населения от РИА Новости. Она заняла 39-е место.
«Челябинская область заняла 39-е место в рейтинге по материальному благополучию населения. Регион набрал 60,96 балла в 2024 году по сравнению с 48,97 балла годом ранее», — свидетельствует исследование РИА Новости.
Среди уральских регионов Челябинскую область опередили Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, занявшие первые два места рейтинга; Свердловская область (12-е место); Тюменская область (32-е место); Пермский край (36-е место). Наихудший показатель у Курганской области — 67-е место.
В агентстве сообщили, что, сравнивая итоги 2024 года с предыдущим периодом, эксперты отмечают положительную динамику почти во всех регионах России. Итоговый рейтинговый балл вырос в 83 субъектах РФ, что отражает улучшение учитываемых показателей, тогда как снижение зафиксировано только в Чукотском автономном округе и Москве — из-за заметного падения доступности ипотечного жилья.
