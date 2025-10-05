05 октября 2025

Сенатор Шептий показал свердловской молодежи работу Совета Федерации. Фото

Подростки смогли побывать в личном кабинете сенатора Шептия
Подростки смогли побывать в личном кабинете сенатора Шептия Фото:

Сенатор Виктор Шептий провел экскурсию по штаб-квартире Совета Федерации активным подросткам из Талицы (Свердловская область). Ребята прибыли в Москву, чтобы посмотреть много новых профессий и одной из обязательных остановок стал парламент России. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал сенатор.

«Организовал для них экскурсию, рассказал о работе в Комитете по обороне и безопасности, деятельности сенатора в регионе, пригласил в свой рабочий кабинет. Рад, что получился живой диалог, ребята задавали интересные вопросы и, надеюсь, узнали много нового», — написал Шептий.

Ребята также посетили офис «ВКонтакте» и здание Госдумы. Сенатор уверен, что такие поездки и просмотр «внутренней кухни» помогают молодежи быть более активными, поскольку именно молодое поколение — будущее России.

Фото:

