Мужчина избил до крови и ударил об землю собаку-инвалида в Московской области. Видео

Мужчина вытащил собаку из коляски, после чего та начала уползать, указано в посте (архивное фото)
Мужчина вытащил собаку из коляски, после чего та начала уползать, указано в посте (архивное фото)

Мужчина напал на собаку-инвалида во дворе жилого дома на улице Юбилейная в Подольске Московской области. Об этом происшествии сообщили местные жители.

«По одной из версий, хозяйка собаки-инвалида, у которой не работают задние лапки, пошла домой за одеждой для ребёнка, а собаку оставила на улице. Подошёл нетрезвый мужчина, начал к ней тянуться, и собака его укусила», — указано материале Life. Отмечается, что мужчина вытащил собаку из коляски. После того как животное начало уползать, тот догнал его, несколько раз ударил ногой и рукой до крови, после чего поднял собаку и кинул об землю.

Согласно информации, собака выжила, но какие травмы получила — неизвестно. На мужчину написано заявление в полицию, в котором требуют привлечь мужчину к уголовной ответственности по статье «Жестокое обращение с животными».

Это уже не первый случай жестокого обращения с животными. В конце сентября, в Перми, мужчина порезал чужую собаку, после чего напал с кулаками на ее хозяина. В 2024 году мужчина причинил серьезные травмы животному, через несколько месяцев избил хозяина этой собаки. А в мае 2025 года мужчина накинулся на местную жительницу и ударил ее кулаком по голове. Он был признан виновным и получил 10 месяцев лишения свободы. Об этом сообщали aif.ru.

